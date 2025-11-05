Congreso: aprueban informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso Vacunagate

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el último martes 4 de noviembre, el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el caso "Vacunagate".

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseveró en su informe que Vizcarra Cornejo habría abusado de su cargo para inducir la entrega de dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm en su beneficio y de personas cercanas.

Según el documento, a Mazzetti se le atribuye haber inducido a otro investigador a entregarle varias dosis para sí misma y su entorno. El informe concluye que "existen indicios suficientes y razonables para acreditar que se cometió el presunto delito de concusión". La investigación se originó tras denuncias presentadas por excongresistas y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Próximos pasos de la acusación

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el siguiente paso requiere que la Comisión Permanente nombre una Subcomisión Acusadora. Este grupo, integrado por miembros propuestos por el presidente de la subcomisión, será responsable de sustentar el informe y formular la acusación formal ante el Pleno del Congreso.

Caso Vacunagate

El caso Vacunagate se hizo público tras revelarse la aplicación irregular de vacunas experimentales contra la COVID-19, que estaban destinadas a ensayos clínicos con el laboratorio chino Sinopharm, a altos funcionarios y personas vinculadas al poder.