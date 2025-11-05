Fiscalía solicita ampliar por 36 meses investigación contra Lilia Paredes y otros por caso Anguía

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder solicitó al Poder Judicial ampliar por 36 meses la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, sus hermanos y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, entre otros implicados en el "caso Anguía".

El Ministerio Público justificó la petición contra la esposa del expresidente Pedro Castillo y otros, señalando que requiere más tiempo para realizar diligencias pendientes que ayuden a esclarecer los hechos.

La solicitud fue presentada en el despacho de la jueza Lorena Sandoval Huertas, quien convocó a una audiencia virtual para el 25 de noviembre a las 9:00 a.m., donde las partes involucradas podrán participar antes de que se tome una decisión.

¿De qué se les acusa?

Todos los investigados son acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta organización criminal que realizaba licitaciones públicas fraudulentas en ciudades como Lima, Cajamarca y Amazonas.

Según el Equipo Especial de Fiscales, habrían favorecido a empresas de fachada, adjudicándoles obras públicas por grandes sumas de dinero sin cumplir los requisitos legales correspondientes. La extensión de la investigación busca profundizar en estas acusaciones mediante diligencias que aún están pendientes de ejecución.