Gobierno definirá este viernes si entrega o no salvoconducto a Betssy Chávez, anuncia José Jerí

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre la postura del Gobierno respecto a emitir o no el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.

En declaraciones para el medio internacional CNN, el jefe de Estado indicó que se encuentran evaluando la situación y que, a más tardar, el viernes 7 de noviembre definirán el tema, tras previa recomendación del canciller Hugo de Zela.

"En este caso del salvoconducto, vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería que, en estos días próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva de nuestro país sobre ello", indicó.

SOBRE RUPTURA DE RELACIONES

Asimismo, Jerí Oré habló sobre los aspectos que se tuvieron en consideración para romper relaciones diplomáticas con México: "El motivo de la ruptura responde a ese ánimo, no de ahora, sino que se ha venido dando sistemáticamente en el tiempo con declaraciones con expresidentes de nuestro país", sostuvo.