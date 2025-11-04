Víctor Revoredo defiende creación de División contra Extorsiones: “Tendrá capacidad de respuesta”

Después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, anunciara la creación de la División contra Extorsiones, con la finalidad de reducir los índices de inseguridad ciudadana, Víctor Revoredo, líder de este grupo de trabajo envió un mensaje a los peruanos.

En declaraciones para Willax TV, el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) es consciente que la situación en el territorio nacional es complicada, pero no difícil de poder superarla, por lo que, aseguró que combatirán la criminalidad desde cualquier lugar del país.

“Que esto todos los peruanos lo ganamos porque lo ganamos, los peruanos no se merecen esto y el Estado peruano, a través de estas estrategias, va a tener la capacidad de respuesta, cueste lo que cueste. Estos irrecuperables no nos van a doblegar”, indicó.

EXPERIENCIA DE VÍCTOR REVOREDO FRENTE LA CRIMINALIDAD

Con más de tres décadas de experiencia luchando contra la criminalidad, el nombramiento de Víctor Revoredo como líder de la División de Extorsiones, ha sido recibida de una manera positiva por los peruanos, quienes recuerdan su lucha intensa contra organizaciones como ‘Los Pulpos’ en La Libertad o Tren de Aragua.