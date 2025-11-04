Mario Vizcarra no asistirá al CADE Ejecutivos 2025 por motivos médicos

A través de sus redes sociales oficiales, el partido político Perú Primero informó que su candidato a la Presidencia de la República, Mario Vizcarra, no participará del bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025, al cuál había sido invitado.

Mediante un comunicado, el partido informó que el hermano del expresidente Martín Vizcarra no podrá participar del referido evento debido a que tiene programado una cirugía ocular para mañana y necesitará descanso visual los días posteriores.

"Ayer y hoy he pasado por citas y exámenes médicos y finalmente me han programado el día de mañana una cirugía ocular. Lo que requerirá unos días de descanso visual posterior", se lee en el comunicado que lleva la firma del propio Mario Vizcarra.

SOBRE EL BLOQUE ELECTORAL DEL CADE EJECUTIVOS 2025

Cabe precisar que el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025 está programado a realizarse el último día del evento, el 6 de noviembre. Además de Mario Vizcarra, también fueron invitados Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y César Acuña (APP).