Edward Málaga sobre asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México: “No es una perseguida política”

Tras conocerse la noticia del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México, el congresista Edward Málaga, arremetió contra la expremier, asegurando que la extitular de la PCM es una ‘cobarde’ por tratar de evadir su responsabilidad en el golpe de Estado que dio Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Por medio de sus redes sociales, Málaga Trillo descartó que Chávez Chino sea una perseguida por las autoridades de justicia. Además, culpó al Ministerio Público por no haber tomado las medidas necesarias tiempo atrás.

“Lo de la golpista Betssy Chávez es un acto de cobardía y una afrenta al país. Ella no es una perseguida política y si hoy se burla de la justicia es gracias a la ineptitud de la Fiscalía, que sabiendo que buscaba fugar a México, tramitó mal el pedido de prórroga de prisión preventiva”, escribió en su cuenta de X.

RECORDÓ UNA INTERVENCIÓN EN LA EMBAJADA DE MÉXICO

Edward Málaga cuestionó la decisión de las autoridades de México, y recordó que hace unos meses atrás, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó una intervención en la embajada de la nación azteca en su territorio, asegurando que la entidad se estaría utilizando para encubrir a los criminales.