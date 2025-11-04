Juan José Santiváñez propone a César Acuña como presidente del Perú: “Tiene todas las capacidades”

Cada vez quedan menos semanas de las elecciones generales del 2026, y los diversos aspirantes a la cámara de senadores y diputados, vienen realizando campaña política a los líderes de los partidos políticos que integran.

Durante una entrevista en Canal N, el exministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, propuso al gobernador regional de La Libertad y precandidato a la presidencia de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, como el mandatario del país.

“Creo que César Acuña tiene todas las capacidades para hacerlo (en la presidencia). Tiene un equipo profesional que se está consolidando, podrá tomar decisiones en beneficio del Perú”, comentó el extitular del Mininter.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA PLANCHA DE ACUÑA PERALTA?

Hace menos de una semana atrás, APP compartió la lista de precandidatos a la presidencia, la cual se encuentra integrada por Acuña Peralta. En la primera vicepresidencia, el partido está apostando por Alejandro Soto como primer vicepresidente y Jessica Tumi, como segunda vicepresidenta.