José Williams sobre asilo político de Betssy Chávez: “Creo que se ha fugado del país”

Después de que el canciller Hugo de Zela confirmara que Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México, en medio de las investigaciones por el golpe de Estado realizado por Pedro Castillo en diciembre de 2022, el congresista José Williams, opinó al respecto.

En declaraciones a los medios de comunicaciones desde el Parlamento, el extitular de la Mesa Directiva confía que la expremier no abandonará el territorio nacional, por lo que, cree que se presentará en las siguientes audiencias a la que sea convocada.

“Es un asunto (sobre asilo político) que debe solucionarlo Relaciones Exteriores. Debe sujetarse a la ley (sobre salvoconducto) y no me parece que ella (Betssy Chávez) vaya abandonar el país, sin estar presente en el termino del proceso judicial que tiene, y escuchar la sentencia (…) Creo que se ha fugado, se ha exiliado para no escuchar la sentencia que creo que será condenatoria”, declaró.

MÉXICO NO DEBERÍA INVOLUCRARSE EN LA JUSTICIA PERUANA

De acuerdo a la percepción de José Williams, el expresidente Pedro Castillo si cometió un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, por lo que, hizo un llamado a las autoridades de México a no involucrarse en los asuntos de la justicia peruana.