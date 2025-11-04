García Belaúnde sobre asilo de México a Betssy Chávez: "Sucedió lo anunciado"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que el canciller Hugo de Zela anunció en la víspera que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario responsabilizó al gobierno del presidente José Jerí por la fuga de Chávez, quien es investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022.

"Sucedió lo anunciado. Únicos sorprendidos fueron los del gobierno. Golpista Betssy Chávez se refugió en embajada(sin embajador) de México", se lee en el tuit publicado por García Belaúnde.

SOBRE CLAUDIA SHEINBAUM

Por otra parte, el exlegislador cuestionó la intromisión del gobierno de Claudia Sheinbaum en los asuntos internos del Perú. En ese sentido, expresó su respaldo a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el país del norte.