Javier Gonzáles-Olaechea revela que México pidió la entrega de Pedro Castillo: “Ofrecieron enviar un avión”

Tras conocerse la noticia del asilo político que otorgó México a Betssy Chávez, en medio de las investigaciones por el golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, el excanciller Javier González-Olaechea, hizo una increíble revelación sobre las autoridades aztecas.

Durante una entrevista en el programa digital “Buenas Nuevas, Malas Nuevas”, el extitular de Relaciones Exteriores comentó que le llegó hasta su despacho una comunicación del país vecino para que puedan entregarles al expresidente.

“Cuando fui canciller, el Gobierno mexicano me pidió que le entregara a Pedro Castillo, que había sido encarcelado por intentar un golpe de Estado (…) México me solicitó en un ambiente informal que le entregara a Castillo. Me dijeron canciller: Enviamos un avión y usted entrega al presidente Castillo”, manifestó.

PELIGRO DE FUGA DE BETSSY CHÁVEZ ERA INMINENTE

En los últimos días se registraron una serie de problemas en la audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo, por lo que, Javier Gonzáles-Olaechea manifestó que existía un peligro de fuga inminente de la expremier Betssy Chávez, debido al comportamiento de su abogado en la sala.