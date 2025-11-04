Rodríguez Mackay sobre ruptura de relaciones con México: "Ha habido un apresuramiento"

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció luego que el actual canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, debido al asilo concedido a la expremier Betssy Chávez.

En entrevista para Exitosa, el extitular de Torre Tagle cuestionó la medida anunciada por el gobierno de José Jerí, y precisó que hubo un "apresuramiento" en anunciar el quiebre de las relaciones con el país del norte.

"Entonces, todo aquel que se asila en una embajada, entonces vamos a romper relaciones. No se hizo con la señora Nadine Heredia, que se metió a la embajada de Brasil. Entonces aquí creo que ha habido un apresuramiento, tenemos que mirar las cosas en la forma y en el fondo", dijo.

SOBRE SALVOCONDUCTO

Por otra parte, Rodríguez Mackay indicó que el Perú está obligado a otorgar el salvoconducto a Chávez Chino pese a haber roto relaciones con México, debido a que nuestro país aún se encuentra adherido a tratados internacionales.

"Si el gobierno de México le ha dado asilo político, es porque la cree perseguida política (...), de conformidad con la Convención de Caracas, el gobierno del Perú tiene que extender el salvoconducto y aceptar esa decisión. Para que rompemos relaciones diplomáticas si tenemos que cumplir con una regla internacional", sostuvo.