Alejandro Muñante sobre Betssy Chávez: “Logró su fuga bajo la fachada de un asilo político”

Luego de que el canciller Hugo de Zela anunciara que Betssy Chávez, investigada por el golpe de Estado realizado por Pedro Castillo en diciembre de 2022, recibiera el apoyo de México para asilarse en su embajada, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, arremetió contra la expremier por evadir la justicia peruana.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario reveló que todo formó parte de un plan de la extitular de la PCM para solicitar ayuda a las autoridades de la nación azteca, quienes no dudaron en darle una mano. Además, envió un mensaje a la presidente Claudia Sheimbaum.

“La huelga de hambre que hizo (Betssy Chávez) en el penal, formó parte de un show. Ahora sabemos que fue un plan diseñado para fugarse (del país) bajo la fachada de un asilo político (…) México se ha convertido en un refugio de golpistas”, comentó.

ENVÍA MENSAJE A LAS ENTIDADES DE JUSTICIA

Alejandro Muñante recordó que han pasado más de dos años desde que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar una condena contra el expresidente, por lo que, hizo un llamado a las autoridades de justicia para que puedan emitir un pronunciamiento.

“El golpe de Estado ocurrió el 7 de diciembre de 2022 y estamos noviembre de 2025, pero hasta el momento no tenemos una sentencia a pesar de que todos fuimos testigos del golpe. Creo que también es responsabilidad directa de la administración de justicia del país”, mencionó.