Hugo de Zela: México tiene una actitud de constante intervención en asuntos internos del Perú

En entrevista con Canal N, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, señaló que el anterior gobierno de México y el actual tienen "una actitud de constante intervención en los asuntos internos" del Perú. Esto, tras conocerse que dicho país viene dando asilo a la expremier Betssy Chávez.

"La posición que ellos han tomado, está basada, no en la realidad, no en lo que está ocurriendo en el Perú, sino en una posición ideologizada. Ellos han construido una realidad paralela que no se condice con lo que está ocurriendo en el Perú y en consecuencia, nosotros no aceptamos la posición del gobierno de México", explicó.

RELACIONES CONSULARES

El canciller detalló que el Gobierno todavía evalúa otorgar un salvoconducto a Chávez Chino, tema que aún se analiza en materia jurídica. Dijo también que, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, se seguirá garantizando la seguridad de los mexicanos en Perú y viceversa.

"Los funcionarios de la embajada deben retirarse del Perú, lo mismo va a ocurrir con los funcionarios de la embajada peruana en México. Mantendremos las relaciones consulares, es decir, la presencia de varios cónsules que tenemos en México se mantiene y lo de los mexicanos aquí en el Perú también", detalló el diplomático.