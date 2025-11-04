Vladimir Cerrón: madre del prófugo líder de Perú Libre asegura que su hijo se encuentra en el país

En entrevista con RPP, Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, aseguró que su hijo, prófugo de la justicia, está en el país, aunque no lo ha visto en persona. Señaló también que la exmandataria Dina Boluarte nunca brindó protección al líder de Perú Libre.

“En contacto directo (con Vladimir Cerrón), no. Solo por redes sociales. Sí, él está en el Perú. (Sobre presunta protección de Dina Boluarte) Eso es una mentira de parte de un señor que ha mentido para pedir dinero al Estado”, declaró categórica.

PRESERVAR SU LIBERTAD

Asimismo, la progenitora del exgobernador de Junín indicó que la condena judicial contra su hijo es injusta, por ese motivo, “él tiene derecho a preservar su libertad. A los que vienen a criticar les decimos que investiguen bien y luego califiquen”, manifestó.

Hace unos días, Cerrón Rojas anunció en redes sociales su intención de postular nuevamente a la jefatura del Estado. Su fórmula que integran el congresista Flavio Cruz, en la primera vicepresidencia, y su madre, Bertha Rojas, en la segunda vicepresidencia.