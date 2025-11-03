José Jerí da "plazo perentorio" a encargada de Embajada de México para abandonar el Perú

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció luego que el canciller Hugo de Zela confirmó que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el mandatario anunció que se le ha informado a la encargada de la Embajada mexicana, Karla Ornelia, que "tiene un plazo perenterio" para abandonar el territorio nacional, como parte de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país", se lee en el tuit.

DESCARTAN INTERVENCIÓN A EMBAJADA

Cabe precisar que, más temprano, el canciller de Zela descartó que el gobierno peruano tenga planeado una intervención en la Embajada de México en Lima: "Esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional (...)", sostuvo.