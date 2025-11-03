Maricarmen Alva: "México no debe ser refugio de quienes atentaron contra la democracia"

La congresista de la República, Maricarmen Alva, se pronunció luego que el canciller Hugo de Zela confirmó que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente la posición del gobierno mexicano de conceder asilo a Chávez Chino, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022.

"Inaceptable la actitud de refugiar delincuentes que México viene mostrando (antes AMLO y hoy Sheinbaum). Betssy Chávez no es una perseguida política, sino parte clave del intento de golpe de Estado en Perú. México no debe ser refugio de quienes atentaron contra la democracia", se lee en el hilo publicado por Alva.

SOBRE RUPTURA DIPLOMÁTICA

Por otra parte, Alva Prieto expresó su respaldo a la decisión del Ejecutivo de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum por dar refugio a personajes de nuestro país vinculados a actos de corrupción.