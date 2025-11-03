Cancillería peruana anuncia ruptura diplomática con México tras asilo a Betssy Chávez

Luego de conocerse que Betssy Chávez, quien es investigada en el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, se encuentra asilada en la embajada de México en el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) anunció el fin de las relaciones diplomáticas con el país vecino.

En declaraciones, el canciller Hugo de Zela dio a conocer la noticia, y aseguró que las autoridades nacionales recordarán los gratos momentos que vivieron ambas naciones tiempo atrás, sin embargo, todo quedará en el pasado.

“La diferencia de romper diplomáticas y consulares tiene que ver el hecho de que haya personal diplomático que conduce la relación entre dos países en el plano político, económico, comerciales, de turismo, etc.”, mencionó.

NO HABRÁ INTERVENCIÓN PERUANA EN LA EMBAJADA

Al ser consultado sobre una intervención peruana en la embajada de México en Lima, el canciller Hugo de Zela descartó que pueda darse tal situación. “No, esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional".