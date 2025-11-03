Abogado de Betssy Chávez señala que "no puede confirmar" si la expremier se encuentra asilada

Raúl Noblecilla, abogado de la expremier Betssy Chávez, se pronunció tras conocerse que su clienta se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país, según confirmó el canciller Hugo de Zela.

En declaraciones para un medio local, la defensa legal de la extitular de la PCM señaló que "no puede confirmar nada" respecto al paradero de Chávez Chino, quien no participó de las últimas tres audiencias del juicio oral por el fallido golpe de Estado.

"No puedo confirmar nada. No he tenido comunicación con Betssy Chávez. Lo único que sabemos es lo que ha dicho el canciller, que ella ha solicitado asilo político", manifestó Noblecilla durante una entrevista.

PROBLEMAS DE SALUD

Por otra parte, Noblecilla recordó que su clienta se encontraba con problemas de salud: "Ella ha estado delicada de salud y pasó por un examen médico que determinó su condición. Luego ya no he tenido ningún contacto con ella; suponemos que se encuentra convaleciente", sostuvo.