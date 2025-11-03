Alejandro Cavero sobre Betssy Chávez: "Su cuento de someterse a la justicia fue siempre eso"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció tras conocerse que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario indicó que era cuestión de tiempo que la expremier intente evadir a la justicia, tal cuál intentó hacer el expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México el pasado 7 de diciembre del 2022.

"Si lo intentó el cobarde de Castillo, ¿qué les hacía pensar que Betssy no haría lo mismo? Su cuento de someterse a la justicia fue siempre eso: una mentira para conseguir su fuga", se lee en el tuit.

PIDE NO DAR SALVOCONDUCTO

En ese sentido, Cavero Alva señaló que el Poder Ejecutivo no debe permitir la salida de Chávez Chino del territorio nacional: "Perú NO debe permitir que abandone el país y romper relaciones con México, cuyo gobierno se ha vuelto un agente desestabilizador en el país", añadió.