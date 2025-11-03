José Jerí envía mensaje a los criminales: “Ahora viene el contrataque”

En medio de una actividad oficial en Palacio de Gobierno donde se promulgó una ley contra la extorsión en el sector transporte, el presidente José Jerí, envió un mensaje a las personas que vienen atemorizando a los peruanos.

Durante sus declaraciones, el mandatario enfatizó que el Ministerio del Interior (Mininter) ya tienen localizados a los criminales que ponen en zozobra a los ciudadanos, por lo que, muy pronto se verán los resultados. “Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”.

CREACIÓN DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE EXTORSIONES

Tras las constantes denuncias extorsivas que recibe la Policía Nacional del Perú (PNP), el titular del Mininter, Vicente Tiburcio, anunció la creación de una División de Investigación contra estos delitos. Además, compartió un balance de los casos que se registran en el país.

“Vamos a luchar contra la criminalidad organizada. En lo que va del año, a comparación del 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%. Tenemos registrado 2118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18%”, manifestó.