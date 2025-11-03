Juan Sheput sobre asilo de Betssy Chávez: "Esto es responsabilidad del TC y del gobierno de Jerí"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció luego que el canciller Hugo de Zela confirmó que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en nuestro país.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE arremetió contra el Tribunal Constitucional (TC) por dejar en libertad a Chávez Chino, quien venía cumpliendo prisión preventiva en el proceso que se le sigue por el fallido golpe de Estado, también responsabilizó al Ejecutivo por no tomar las medidas para prevenir esta situación.

"Betssy Chávez está aislada en la embajada de México. Era obvio y así lo advertí cuando fue liberada incorrectamente por disposición del actual Tribunal Constitucional. Y esto es responsabilidad del Tribunal Constitucional y del gobierno de Jeri de no tomar las medidas adecuadas (...)", se lee en el tuit.

RUPTURA DE RELACIONES

Tras confirmarse que Chávez Chino se encuentra asilada, el canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México tras este acto considerado por el Ejecutivo como "inamistoso".