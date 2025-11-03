Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México, revela canciller Hugo de Zela

Tras varios días de no conocer su paradero, el canciller Hugo de Zela informó a los peruanos que la expremier Betssy Chávez, quien viene siendo investigada en el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, se encuentra asilada en la Embajada de México.

Ante esta noticia, el titular de Relaciones Exteriores mencionó que las relaciones entre ambos países podrían verse afectadas. Además, cuestionó la decisión que adoptaron las autoridades aztecas en beneficio de Chávez Chino.

“Lamento profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, comentó.

DESCARTÓ UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA

A pesar de las especulaciones que han surgido sobre una persecución política contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, el canciller Hugo de Zela aseguró que nada de ello sucede. “Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías”.