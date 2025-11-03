Elecciones 2026: José Luna Gálvez presenta a Cecilia García y Raúl Noblecilla en su plancha de precandidatura

A menos de seis meses de realizarse las elecciones generales del 2026, Podemos Perú (PP) presentó su lista de precandidatura para los comicios del próximo año que se encuentra encabezado por José Luna Gálvez.

La nómina liderada por Luna Gálvez está conformada por la excongresista Cecilia García como primera vicepresidenta. En la segunda vicepresidencia se registró el nombre del abogado de Pedro Castillo, Raúl Noblecilla.

LOS MISMOS NOMBRE POSTULARÁN AL SENADO

Al parecer Podemos Perú buscará seguir en el Gobierno el próximo año de no llegar al Ejecutivo, ya que, la misma plancha integrada por José Luna Gálvez, Cecilia García y Raúl Noblecilla, buscarán tener un puesto en la cámara de senadores.

Cabe mencionar que, el fundador de Podemos Perú se encuentra investigado por haber recibido un presunto dinero ilícito por parte de OAS Y Odebrecht durante la campaña electoral de Solidaridad Nacional.