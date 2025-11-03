Ruth Luque pide informe sobre el uso de cámara del Congreso en actividad de Fuerza Popular

La Congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, solicitó un informe en el cual se establezcan responsabilidades por el uso indebido de una cámara del Congreso en una actividad del partido Fuerza Popular.

Como se recuerda, el ahora extrabajador del Parlamento, Daniel Luza, llevó uno de los equipos audiovisuales del Legislativo al evento del partido naranja en Trujillo, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura a la Presidencia.

"Hay que recordar que el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral de los servidores se encuentra a cargo de sus jefes inmediatos", se lee en el tuit publicado por Luque Ibarra, junto al oficio donde solicita al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el informe sobre lo sucedido.

TRABAJADOR RENUNCIA

Cabe precisar que el trabajador que llevó la cámara del Congreso hasta el evento de Fujimori Higuchi en Trujillo, Daniel Luza, presentó este lunes su renuncia tras el escándalo.