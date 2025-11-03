Edwin Martínez pide investigar uso de cámara del Congreso en lanzamiento de candidatura de Keiko

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció tras conocerse que una cámara del Congreso de la República fue utilizada en el evento de Fuerza Popular en Trujillo, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura a la Presidencia.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario exigió una "investigación exhaustiva" para determinar responsabilidades y posibles sanciones contra los que permitieron el traslado de dicho artefacto a la ciudad del norte para fines ajenos al Parlamento.

"Yo creo que se tiene que hacer una exhaustiva investigación, la pita siempre se corta por el lado más débil. El muchachito renunció y creen que con eso van a solucionar el problema, pero no, esa cámara dependía de una instancia, ¿Quién autorizó para que salga esa cámara?, ¿Cómo salió esa cámara?", cuestionó.

TRABAJADOR RENUNCIÓ

Cabe precisar que el trabajador que llevó la cámara del Congreso hasta el evento de Fujimori Higuchi en Trujillo, Daniel Luza, presentó este lunes su renuncia tras el escándalo.