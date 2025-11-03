Rafael López Aliaga tilda de ‘genocida’ a Martín Vizcarra: “Metió a la gente en su casa sin comida y sin agua”

Al parecer la carrera electoral para los comicios generales del próximo año ya inició. Esta vez, durante una visita a San Martín de Porres (SMP), Rafael López Aliaga, arremetió conta el expresidente, Martín Vizcarra, y le recordó los momentos que vivieron los peruanos durante la pandemia de la Covid-19.

En declaraciones, el líder de Renovación Popular calificó al exmandatario como el único culpable de los fallecidos que se registraron durante la crisis sanitaria que se vivió en el territorio nacional, ya que, las personas estuvieron en sus viviendas, sin generar ningún tipo de ingreso para solventar a sus familias.

“¿Sabe por qué hay tanto autismo? Lo tengo clarísimo, por la salvajada que hizo Vizcarra de meter a la gente en su casa sin vacunas, sin comida, sin agua por más de tres años, el autismo ha crecido mucho. Ese genocidio", comentó.

MUERTES DURANTE LA GESTIÓN DE MARTÍN VIZCARRA

Desde que se anunciaron los primeros casos de Covid-19 en el Perú, las cifras de muertos en el territorio nacional llegaron hasta las 200 mil a pesar que durante la gestión de Martín Vizcarra, se indicó que los números eran inferiores.