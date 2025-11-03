Gobierno pedirá esta semana facultades legislativas al Congreso para seguridad y desarrollo económico

El presidente José Jerí anunció que esta semana su Gobierno solicitará al Congreso que le otorguen facultades legislativas para trabajar en enfrentar la inseguridad ciudadana y promover el desarrollo económico.

En jefe de Estado informó que se ha dispuesto la convocatoria de los equipos técnicos de los sectores ministeriales, gremios y voceros parlamentarios para afinar las propuestas que acompañarán el pedido legislativo.

"En ese marco, en ese contexto es que vamos a presentar esta semana las facultades legislativas al Congreso, donde el tema principal va a ser seguridad ciudadana, evidentemente; sin embargo, hay otros temas que también son importantes que tenemos que solicitar y que van en la línea del desarrollo económico", indicó.

Trabajo en conjunto para consolidar propuestas

Añadió que los equipos técnicos de los gremios empresariales trabajarán entre hoy y mañana con los sectores del gabinete para consolidar propuestas. Estas incluirán temas que no pudieron ser tratados durante la sesión por falta de tiempo, pero que serán consideradas en la formulación técnica de las facultades legislativas que se presentarán al Parlamento.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron otros ministros de Estado, los representantes empresariales presentaron propuestas dirigidas a acelerar la reactivación económica, que serán tomadas en cuenta al sustentar el pedido ante el Congreso.

Objetivos a cumplir para próximo Gobierno

Jerí reiteró que uno de los principales objetivos de su gobierno es enfrentar decididamente la delincuencia, pero subrayó que también se deben sentar las bases institucionales para el futuro del país. "Tenemos que dejar la cancha ordenada para el próximo gobierno", expresó.