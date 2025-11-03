José Jerí es reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP

El presidente de la República, José Jerí, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en una ceremonia oficial llevada a cabo en el Pentagonito, en el distrito de San Borja.

Asimismo, Jerí Oré fue condecorado con la Orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz durante el acto protocolar que comenzó a las 10:00 a.m. de este lunes. El mandatario recibió los honores correspondientes a su investidura y pasó revista a los destacamentos de las instituciones castrenses.

Protocolo y símbolos de mando

La ceremonia incluyó el canto del Himno Nacional y la lectura del artículo 167 de la Constitución Política de 1993, que establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Acto seguido, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, le entregó a Jerí Oré el bastón de mando, símbolo de autoridad sobre las instituciones castrenses del país.

El general de brigada César Andaluz Salaberri, jefe de línea y director de la Escuela Militar de Chorrillos, dio la bienvenida al mandatario, indicando que las tropas se encontraban listas para ser revistadas. El presidente Jerí saludó la bandera de guerra de las distintas unidades militares formadas para la ocasión y pasó revista a unidades emblemáticas del Ejército, incluyendo la Legión Peruana de la Guardia y el Batallón de Infantería N.º 1.

Titulares de Defensa, Mininter y comandantes generales

Cabe resaltar, que la actividad contó con la participación de los ministros de Defensa, César Díaz, y del Interior, Vicente Tiburcio, así como de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.