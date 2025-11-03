Exjefe de Inteligencia Walter Lozano cuestiona al jefe del INPE: "Tiene hasta un perfil criminal"

El coronel PNP (r) Walter Lozano Pajuelo lanzó duras críticas contra el actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, al que calificó como “un hombre cuestionado hasta con perfil criminal”. En declaraciones a RPP, el exintegrante del equipo especial policial de apoyo al EFICCOP pidió que la institución sea dirigida por un funcionario idóneo y libre de investigaciones judiciales.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DEL INPE

Lozano sostuvo que el INPE necesita una reestructuración inmediata y un liderazgo con solvencia moral. “No puede estar al frente alguien con ese tipo de denuncias; pareciera que en el país no existen mejores profesionales para ese cargo”, afirmó.

Sus declaraciones se producen tras la denuncia presentada por el programa Cuarto Poder, que reveló que Paredes Yataco es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por presuntamente recibir sobornos para facilitar la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años por secuestro agravado. En los audios difundidos, el jefe del INPE habría acordado la devolución del dinero tras fracasar en su intento de excarcelar al reo.

RESPALDO A VÍCTOR REVOREDO

En contraste, Walter Lozano calificó como “muy acertado” el nombramiento del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán al frente de la nueva División de Investigación de Extorsiones, presentada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Consideró que su experiencia en la Dirincri y en la lucha contra bandas criminales será clave para enfrentar el aumento de la extorsión a nivel nacional.

“Se necesitan unidades verdaderamente especializadas, con personal idóneo y capacitado, no grupos mediáticos que solo sirvieron para la foto”, señaló en alusión al Gorex, unidad creada durante el gobierno de Dina Boluarte y el exministro Juan José Santiváñez. Lozano pidió “separar la paja del trigo” en la Policía Nacional y potenciar las áreas de inteligencia e investigación para enfrentar con contundencia a las organizaciones criminales que operan en el país.