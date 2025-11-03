Más de 400 mil maestros recibirán aumento de sueldo tras nueva transferencia del Minedu

El incremento salarial para los docentes del país ya es una realidad. El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la transferencia de más de 175 millones de soles destinados a garantizar el pago oportuno de la nueva escala remunerativa magisterial, beneficiando a más de 400 mil profesores del sector público.

ALCANCE NACIONAL

A través del Decreto Supremo Nº 229-2025-EF, el Minedu autorizó la transferencia presupuestal a los Gobiernos Regionales, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, con el fin de financiar el primer tramo del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM). Esta medida busca asegurar la ejecución del ajuste salarial correspondiente al año fiscal 2025 para los docentes de educación básica regular y técnico-productiva.

El titular del Minedu, Jorge Figueroa, destacó que la medida reafirma el compromiso del Estado con el reconocimiento de la labor docente. “Con esta medida se garantiza el pago oportuno de la remuneración y se fortalece la Carrera Pública Magisterial”, precisó.

INCREMENTO PROGRESIVO

El aumento salarial se complementa con la asignación por jornada adicional de trabajo para los profesores que ocupan cargos directivos, jerárquicos o de especialistas en educación. Cabe recordar que en marzo pasado, el piso salarial docente se elevó de S/ 3,100 a S/ 3,300, mientras que las remuneraciones varían actualmente entre S/ 3,300 y S/ 9,241, según la escala y carga horaria.

La medida se enmarca en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 y se ejecuta con cargo al presupuesto institucional del Minedu, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. Con esta acción, el Gobierno busca consolidar una política sostenida de revalorización docente y fortalecer la educación pública en todo el país.