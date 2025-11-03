Difunden audios que involucran al jefe del INPE en presunto cobro de $80 mil para excarcelar a expolicía

Un reciente reportaje de Cuarto Poder reveló que el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, enfrenta una denuncia e investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

En las grabaciones presentadas, se escucha a Adela Huamancusi, esposa del expolicía Marcos Quispe Riveros, reclamando la devolución de $80 mil que habría entregado a Paredes Yataco, a cambio de gestionar la liberación del ex efectivo policial, acusado del delito de secuestro.

"Le estoy diciendo a usted que se le voy a devolver. Me estoy comprometiendo, voy a pedir un préstamo mañana o el viernes, pero aparte voy a recibir mi plata y yo le voy a dar", habría dicho el alto funcionario.

Más de 10 audios y pedido de pericia fonética forense

De acuerdo con el dominical, Paredes habría solicitado el dinero entre 2019 y 2020 para gestionar la excarcelación de Marcos Quispe del penal de Ayacucho. Sin embargo, nunca habría cumplido su promesa. La defensa de la denunciante presentó ante el Ministerio Público más de diez audios como prueba y solicitó una pericia fonética forense para determinar si la voz pertenece efectivamente al jefe del INPE.

Sin respuesta de Paredes

El caso ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Cabe resaltar, que Paredes Yataco no respondió a las solicitudes de entrevista del dominical, ni tampoco la oficina de prensa del INPE emitió comentarios sobre las acusaciones.