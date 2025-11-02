Comisión de Ética evaluará mañana denuncia contra Lucinda Vásquez por uso indebido de personal

La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes 3 de noviembre, la denuncia contra la parlamentaria Lucinda Vásquez, luego que se revelara presuntos actos de uso indebido de recursos públicos.

Esta denuncia surge luego de que un reportaje periodístico de Cuarto Poder, donde se difundió fotografías de la congresista recibiendo servicios personales de sus asesores durante su horario laboral, incluyendo el corte de uñas de los pies y preparación de alimentos.

La evaluación que hará la Comisión de Ética podría derivar en una recomendación de sanción, que debe ser aprobada posteriormente por el Pleno del Congreso si se determina una infracción. De ser admitido el caso, se abriría una fase de investigación más detallada.

Pronunciamiento de la congresista

En respuesta, la congresista Lucinda Vásquez emitió un comunicado señalando que los videos presentados fueron "sacados de contexto" y atribuyó la denuncia a una "presunta venganza" por parte de los extrabajadores de su despacho.

La parlamentaria afirmó que las imágenes no reflejan la totalidad de los hechos y cuestionó la intención del reportaje, aunque no ha dado declaraciones públicas adicionales. Cabe resaltar, que el uso de personal del Congreso para funciones ajenas a la labor parlamentaria es considerado una infracción ética si ocurre durante el horario de trabajo y con recursos financiados por el Estado.