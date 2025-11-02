MEF transfiere más de S/ 48 millones al Ministerio Público para fortalecer lucha contra delincuencia

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de más de S/ 48 millones al Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado en todo el país.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 239-2025-EF, se financiará con los recursos provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF. El decreto recordó que esta reserva constituye un crédito presupuestario global destinada a financiar gastos no previstos en los presupuestos de los pliegos.

Destino de fondos

Según la norma, el total de S/ 48′058,483 permitirá financiar gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal y de apoyo, así como su participación en audiencias y la operatividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas. También se destinarán recursos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para reforzar sus áreas técnicas y de investigación.

Los fondos están específicamente asignados para estos fines y no podrán ser utilizados para otros propósitos. Además, el decreto autoriza una segunda transferencia de S/ 45′621,426 a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo al presupuesto del Ministerio Público.

Aprobación de distribución de recursos

Las entidades involucradas deberán aprobar la distribución de los recursos en un plazo máximo de cinco días calendario, según establece la norma publicada. La transferencia busca dotar al Ministerio Público de los recursos necesarios para intensificar sus acciones contra la criminalidad organizada en todo el territorio nacional, mejorando la capacidad operativa de las fiscalías y los servicios periciales.