Política

Hace una hora

Rafael López Aliaga responde a Keiko Fujimori: lo criticó por postular a la presidencia y al senado

La lideresa del partido Fuerza Popular cuestionó al exalcalde de Lima por su doble candidatura, estrategia que Fujimori Higuchi calificó como una búsqueda de "premios consuelo".

Foto Perú 21



Poco a poco se intensifica la campaña electoral. El precandidato de Renovación Popular a la presidencia y al Senado, Rafael López Aliaga, lanzó fuertes críticas contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también precandidata presidencial, a quien tildó de "vaga".

La furibunda respuesta del exalcalde de Lima se debió a los cuestionamientos de Fujimori Higuchi sobre su doble postulación, a la presidencia de la república y al Senado, una estrategia que la lideresa de Fuerza Popular había calificado como una búsqueda de "premios consuelo".

SUSTENTO ECONÓMICO

Al respecto, López Aliaga justificó su decisión de postular a ambos cargos pues dijo que se toma la política muy "en serio", que no busca una salida fácil: "Uno entra en política a sacarse el ancho, a trabajar, teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga", manifestó categórico.

Asimismo, cuestionó el sustento económico de Keiko Fujimori. "Si uno va como candidato a la presidencia y candidato al Senado es porque se está tomando en serio la política, no es que postulo y vago 5 años más. ¿De qué vive la señora? Yo trabajo, yo no soy vago", añadió.


Temas Relacionados: Fuerza PopularKeiko FujimoriPrecandidato PresidencialRafael López AliagaRenovación PopularSenado

También te puede interesar:

BANNER