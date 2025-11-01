Rafael López Aliaga responde a Keiko Fujimori: lo criticó por postular a la presidencia y al senado

Poco a poco se intensifica la campaña electoral. El precandidato de Renovación Popular a la presidencia y al Senado, Rafael López Aliaga, lanzó fuertes críticas contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también precandidata presidencial, a quien tildó de "vaga".

La furibunda respuesta del exalcalde de Lima se debió a los cuestionamientos de Fujimori Higuchi sobre su doble postulación, a la presidencia de la república y al Senado, una estrategia que la lideresa de Fuerza Popular había calificado como una búsqueda de "premios consuelo".

SUSTENTO ECONÓMICO

Al respecto, López Aliaga justificó su decisión de postular a ambos cargos pues dijo que se toma la política muy "en serio", que no busca una salida fácil: "Uno entra en política a sacarse el ancho, a trabajar, teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga", manifestó categórico.

Asimismo, cuestionó el sustento económico de Keiko Fujimori. "Si uno va como candidato a la presidencia y candidato al Senado es porque se está tomando en serio la política, no es que postulo y vago 5 años más. ¿De qué vive la señora? Yo trabajo, yo no soy vago", añadió.