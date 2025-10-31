PPK cuestiona candidatura de Mario Vizcarra: "No tiene ninguna experiencia política, cero"

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció luego que el partido Perú Primero anunció su fórmula presidencial para las Elecciones 2026, con Mario Vizcarra a la cabeza y su hermano Martín Vizcarra en la primera vicepresidencia, pese a que se encuentra inhabilitado.

En entrevista para RPP Noticias, el exjefe de Estado aseguró que el hermano de Vizcarra Cornejo es un "caballo de Troya" que ha sido colocado en la fórmula debido a que su hermano está impedido de ejercer cargos públicos.

"Yo creo que el hermano es un caballo de Troya que lo han puesto ahí para, en realidad, reemplazarlo para que Martín pueda entrar en algún momento. Es un truco. El hermano no tiene ninguna experiencia política, cero", dijo.

PRECANDIDATURA AL SENADO

Cabe precisar que en esa misma entrevista, Kuczynski Godard anunció su precandidatura al Senado por la agrupación política Fuerza y Libertad: "La calidad de los últimos parlamentos que hemos tenido ha sido deleznable, ha sido realmente terrible", sostuvo.