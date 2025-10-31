Pedro Castillo presenta denuncia constitucional contra Lady Camones

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la congresista Lady Camones, en su condición de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

El vacado exmandatario argumentó su acción legal acusando a la parlamentaria apepista de una supuesta conducción conducción irregular en los procesos de las denuncias constitucionales que afronta por el fallido golpe de Estado del 2022.

Castillo Terrones sostiene que la también expresidenta del Congreso ha actuado con "desapego al principio de imparcialidad", lo cuál, señala, afectaría su derecho a la defensa en el referido caso.

INHIBICIÓN E INHABILITACIÓN

La denuncia presentada por Pedro Castillo también solicita la inhibición de Camones Soriano en el debate y votación de los informes pendientes de las Denuncias Constitucionales 547 y 575 para preservar el principio de imparcialidad.

Además, exige su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública y, de ser el caso, que se declare haber lugar a la formación de causa penal.

