Tomás Gálvez remueve a fiscal que descubrió 85% de plagio en tesis de Patricia Benavides

Movimientos en el Ministerio Público. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez ordenó la remoción de la abogada Alejandra Cárdenas, quien descubrió que la tesis doctoral de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides tenía un 85% de plagio. La medida ha despertado interrogantes sobre las razones detrás de su salida y el impacto que podría tener en el proceso disciplinario que se sigue contra Benavides.

Cárdenas se desempeñaba como fiscal adjunta suprema provisional en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, despacho donde se investigan casos de alta relevancia política. Entre ellos, figuraba el expediente sobre los presuntos plagios en las tesis de maestría y doctorado de Patricia Benavides. La fiscal, además, había sido la encargada de sustentar ante la Corte Suprema la apelación para ampliar la suspensión de Benavides de 24 a 36 meses.

Durante esa audiencia, Cárdenas reveló que un peritaje determinó que el trabajo doctoral de Benavides tenía un 85% de contenido plagiado, dato que encendió la polémica y dio fuerza a las investigaciones por presunta falta de idoneidad en el ejercicio de sus funciones. Pese a su experiencia en casos complejos y de alto perfil, Gálvez dispuso su retorno a su plaza de origen en Arequipa, dentro del despacho especializado contra la criminalidad organizada.

SIN RAZONES CLARAS PARA LA REMOCIÓN

Hasta el momento, Tomás Gálvez no ha ofrecido una explicación específica sobre la decisión. En la resolución solo se menciona que, como fiscal de la Nación interino, está facultado para reestructurar los despachos supremos. La medida ha generado controversia en el entorno judicial, donde se considera que la salida de Cárdenas podría alterar el avance de investigaciones clave sobre casos de corrupción en el Ministerio Público.

(infobae)