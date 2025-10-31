Elecciones 2026: Exministro de Educación será precandidato presidencial de Ciudadanos por el Perú

El exministro de Educación, Morgan Quero, será el precandidato presidencial del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), lo acompañan Alberto Moreno, en la Primera Vicepresidencia, y de Melani Herrera, en la Segunda Vicepresidencia.

Lo informó Alberto Moreno, secretario general de este partido, quien dijo también que serán las bases de la agrupación política las que confirmen si esta plancha presidencial los representará en las elecciones generales 2026.

DESCARTAN A DINA

Señaló, además, que él, así como el exministro de Educación del gobierno de Dina Boluarte, serán precandidatos al Senado. Mientras que Melani Herrera, será precandidata a la Cámara de Diputados por Lima Provincias.

Finalmente, descartó que la expresidenta Boluarte Zegarra vaya a ser considerada como postulante de CPP, destacando que dicho partido busca consolidarse como una organización que promueva inclusión y desarrollo.