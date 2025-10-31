PPK resalta trabajo de José Jerí contra la criminalidad: “Está manejándolo de manera inteligente”

Luego de conocerse la noticia de que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) será uno de los precandidatos a la cámara de senadores con Fuerza y Libertad, el expresidente opinó sobre la gestión que viene realizando José Jerí al mando del Ejecutivo.

Durante una entrevista en RPP, PPK resaltó el trabajo del Gobierno para reducir los índices criminales en el territorio peruano. Además, enfatizó que la comunicación que tiene el mandatario con la población, le suma puntos a nivel político.

“Creo que el señor Jerí, para sorpresa de muchos, está manejándose de una manera inteligente, está enfrentándose, por lo menos en los medios, a todo el tema de la extorsión, la criminalidad, lo que es muy bueno”, manifestó.

APRUEBA EL GABINETE DE ERNESTO ÁLVAREZ

A pesar de las críticas que recibió Ernesto Álvarez por haber asumido el cargo como premier por diversos sectores políticos, PPK aprobó el grupo de trabajo de la PCM. “Tiene un gabinete muy defendible. Hay gente que discrepa con eso, pero yo creo que es un gabinete muy defendible".