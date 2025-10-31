Miguel Torres compara a Keiko Fujimori con Lionel Messi: “Ambos nunca se rindieron”

El último jueves 30 de octubre, desde Trujillo, Keiko Fujimori lanzó su precandidatura representando a Fuerza Popular de cara a las elecciones generales del 2026 junto a Luis Galarreta, quien tentará la primera vicepresidencia y Miguel Torres, en la segunda.

A menos de 24 horas de haberse dado el anuncio, el vocero de la militancia utilizó sus redes sociales para comparar a Fujimori Higuchi con personajes mundiales, llamando la atención de los cibernautas el nombre de Lionel Messi.

“Messi buscó la Copa del Mundo cuatro veces, hasta que por fin la levantó en sus manos. Nunca se rindió. En nuestro país tenemos una historia similar, de una mujer que ha soportado críticas, persecuciones, pero aún sigue de pie (..) Lejos de rendirse decidió creer una vez más”, comentó Torres Morales en el video compartido en X.

BUSCARÁ REGRESARLE LA TRANQUILIDAD A LOS PERUANOS

Previo a difundir esta grabación, Miguel Torres aseguró que uno de los pilares que tiene Keiko Fujimori de llegar a la presidencia del Perú, era combatir la criminalidad desde el primer día. “Ella lo que quiere es recuperar la seguridad”.