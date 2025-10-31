Elecciones 2026: APP presenta su lista de precandidatos con César Acuña

Cada vez quedan menos semanas para realizarse las elecciones generales del 2026, por lo que, diversas organizaciones políticas están presentando sus planchas con los precandidatos que podrían representarlos en las votaciones.

Después de que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, compartieran su lista, Alianza Para el Progreso (APP) no se quedó atrás y compartió los nombres de las personas que buscarán llegar a Palacio de Gobierno el próximo año.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA PLANCA DE APP?

Como no era de esperarse, César Acuña lidera la nómina de su partido. El fundador de la agrupación estará acompañado en la primera vicepresidencia con Alejandro Soto, extitular del Congreso y Jessica Tumi, coordinadora política del grupo en Lima.

Cabe mencionar que, sería la tercera vez que, Acuña Peralta busque ganar las elecciones presidenciales. Aunque en las encuestas, el líder de APP figura en los primeros lugares, la ciudadanía aún no conecta con el padre de Richard Acuña.