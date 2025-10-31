PPK: expresidente anuncia precandidatura al Senado por la agrupación política Fuerza y Libertad

Esta mañana, en entrevista exclusiva con RPP, expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), anunció que será precandidato al Senado por la agrupación política Fuerza y Libertad, señaló que decidió postular pues los últimos parlamentos han sido muy controvertidos.

"Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. Porque la calidad de los últimos parlamentos que hemos tenido ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorarlo", sostuvo.

NUEVO SENADO

"Tengo mucha experiencia en temas mineros, ambientales, económicos, internacionales, y yo creo que podría contribuir a que el nuevo Senado, que se convoca después de varios años, sea un participante creíble y que dé confianza a la población", agregó.

Finalmente, Kuczynski Godard, de 87 años, señaló que Fiorella Molinelli, lideresa del partido Fuerza y Libertad, es una "persona ordenada" que "conoce bien al sector público". Como se sabe, ella integró el Consejo Directivo de EsSalud durante su gobierno de PPK.