Director de Proética sobre caso de Lucinda Vásquez: “Se habría cometido el delito de peculado”

Después de que Cuarto Poder revelara unas fotos donde se observó al exasesor de la congresista Lucinda Vásquez cortándole las uñas, el extrabajador de la parlamentaria reveló que el accionar fue producto a un acto de humanidad, ya que, la legisladora tiene una enfermedad oncológica.

Tras este hecho, el director de Proética, José Luis Gargurevich, aseguró que el acto realizado Edward Rengifo podrían constituir en un acto de peculado, sin embargo, mencionó que el hecho debería indagar el hecho para que se pueda esclarecer.

“Son inconductas y riesgos que te pueden llevar a delitos de corrupción. Cuando utilizas recursos del Estado y los delegas a otras tareas que puede ser de interés de personal, se puede constituir en un delito de peculado”, declaró.

CONGRESO TENDRÍA BAJAS CIFRAS DE APROBACIÓN

De acuerdo al director de Proética, este tipo de acciones perjudican al Congreso ante la ciudadanía, por lo que, las cifras de desaprobación podrían aumentar en una futura encuesta que pueda realizarse.