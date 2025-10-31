Miguel Torres sobre postulación precandidatura de Keiko Fujimori: “Quiere recuperar la seguridad”

Tras el anuncio de su precandidatura a la presidencia desde Trujillo, el vocero y también aspirante a la segunda vicepresidencia, Miguel Torres, se pronunció sobre la decisión de Keiko Fujimori y aseguró que, de llegar a Palacio de Gobierno, la lideresa de Fuerza Popular, tiene como propósito devolverles la tranquilidad a los peruanos.

Del mismo modo, Torres Morales enfatizó en RPP que Fujimori Higuchi no quiere ganar las elecciones generales del 2026 por tener el poder, a comparación de otros candidatos, que solo quieren llegar al Ejecutivo para ser los amos y señores del país.

"Ella no está candidateando por la obtención de poder, eso lo hacen otros. Eso lo hacen aquellos que pretenden lanzarse a la Presidencia, pero de todas maneras quieren o dicen querer arrastrar un número determinado de congresistas. No, ella lo tiene claro. Ella lo que quiere es recuperar la seguridad”, declaró.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD

Ante los constantes casos criminales que se registran día a día en el país, Miguel Torres reveló que Keiko Fujimori tiene la estrategia idónea para combatirla. “Se necesita es utilizar la misma receta que utilizamos en la década de los 90”.