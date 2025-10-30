Pedro Castillo retira a su abogado en pleno juicio oral: "No quiero más exponerlo"

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, volvió a generar controversia durante la reciente audiencia del juicio oral en su contra y otros por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Durante su participación, el vacado exjefe de Estado se puso de pie frente a la mesa de la defensa para dirigirse al Tribunal y acusar, una vez más, la presunta vulneración de sus derechos durante todo el proceso. Acto seguido, Castillo Terrones optó por retirar a su abogado del juicio.

"Durante todo este proceso y a partir del 4 de marzo, he venido sosteniendo de que mis derechos siempre han sido vulnerados [...] por esa razón, habiendo escuchado la claridad de los argumentos de mi defensa, y viendo que siguen siendo vulnerados mis derechos, no quiero más exponer al abogado que el día de hoy ha acreditado, por lo tanto, lo subrogo en este momento", dijo.

DESPEDIDA DEL ABOGADO

Tras agradecerle por sus servicios, Castillo Terrones estrechó las manos con su ahora exabogado y, previo intercambio de palabras inaudibles, se despidió del letrado, quien recogió sus documentos y cuadernos de la mesa para retirarse de la sala.