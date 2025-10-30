Francisco Sagasti critíca gestión de José Jerí: "No veo señales para combatir la inseguridad"

A más de dos semanas de haber asumido el cargo como presidente, el exmandatario Francisco Sagasti opinó sobre la gestión de José Jerí en Palacio de Gobierno asegurando que hasta el momento no ha percibido señales en la lucha contra la criminalidad.

En la entrevista en Canal N, Sagasti destacó la comunicación que viene teniendo el jefe de Estado con la ciudadanía, sin embargo, considera que debería ser más palabras que acciones, ya que, los peruanos anhelan resultados muy pronto.

"Hasta el momento lo que estamos viendo son señales de comunicación en los medios, redes sociales y apareciendo en lugares, pero todavía, a los 19 días, no veo ninguna señal en la dirección que la mayoría de la ciudadanía espera con respecto a la inseguridad y a esta situación tan complicada que acaba que denunciar el Consejo Fiscal de la farra fiscal del Congreso", enfatizó.

¿VOLVERÁ A POSTULAR A LA PRESIDENCIA?

A pocos meses de las elecciones generales del 2026, Francisco Sagasti fue consultado sobre una participación en los comicios y aseguró que no estará presente en las votaciones. "Soy un hombre de palabra. Yo no digo que no voy a renunciar y renuncio para una cosa".