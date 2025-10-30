José Jerí defiende su gestión: "Este Gobierno de transición va a hacer la diferencia"

A más de dos semanas de haber asumido el cargo de presidente del Perú, José Jerí , respondió a sus críticos y defendió su gestión al mando del país, asegurando que son un Gobierno de transición distinto a los que han pasado por Palacio.

Desde una actividad oficial, el mandatario destacó que los trabajos que vienen realizando en beneficio de los peruanos, debe marcar un antes y después del país. Además, precisó que el próximo jefe de Estado que sea elegido, tiene que enfocarse en escuchar al pueblo.

“Este Gobierno corto, de transición, va a hacer la diferencia y tiene que marcar un antes y un después para que el Gobierno que venga herede y tenga la valla alta. Y esa valla alta va a significar justamente que tengamos un próximo Gobierno mucho más empático, mucho más cercano y que apueste verdaderamente por el desarrollo de las regiones”, expresó.

CONTINUARÁN LUCHANDO CONTRA LA CRIMINALIDAD

A más de una semana de haberse decretado el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, José Jerí aseguró que no le darán tregua a la delincuencia y seguirán luchando para erradicarla del país.