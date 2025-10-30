Norma Yarrow, candidata a la primera vicepresidencia: "Un reto que asumo con orgullo"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció tras ser confirmada en la plancha presidencial del líder de su partido, Rafael López Aliaga, como candidata a la primera vicepresidencia en las Elecciones Generales 2026.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria agradeció a la agrupación celeste por la confianza depositada a su persona y aseguró que asumirá el reto con la "responsabilidad" y "honestidad" que amerita.

"Se anunció mi precandidatura a la Primera Vicepresidencia, un reto que asumo con orgullo, responsabilidad y honestidad. Gracias a Rafael López Aliaga por la confianza y a nuestros militantes, los invito a participar en las elecciones internas", se lee en el tuit.

PLANCHA PRESIDENCIAL

Cabe precisar que López Aliaga anunció en la víspera su fórmula presidencial de cara a los comicios del próximo año. Además de Yarrow Lumbreras, quien va a la primera vicepresidencia, también lo acompaña uno de los fundadores del partido, Jhon Ramos Malpica, como segundo vicepresidente.