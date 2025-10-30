Elecciones 2026: Sagasti ratifica que no postulará a la presidencia y negó alejamiento del Partido Morado

El exmandatario y exparlamentario Francisco Sagasti Hochhausler, en amplia entrevista con Canal N, ratificó hoy nuevamente que no postulará a las elecciones generales 2026 y descartó un distanciamiento con el Partido Morado, agrupación política con la que llegó al Parlamento Nacional.

"Yo soy un hombre de palabra. Yo no digo que no voy a renunciar y renuncio para una cosa. Yo no digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Uno de los lemas del Gobierno de transición y emergencia fue, lo que debe ser, el lema de todo político consciente: 'no prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo'" expresó.

INNUMERABLES PROPUESTAS

Señaló que este anuncio lo dio hace dos años y lo cumplirá pese a las innumerables propuestas que recibe de distintos partidos para ser candidato presidencial. De otro lado, dijo que no está alejado del Partido Morado y que no tiene muchos detalles sobre los comicios internos de dicha agrupación.

"No estoy marcando la más mínima distancia. Sé que está Richard Arce, el general Mora, Mesías Guevara, hasta ahí llega el conocimiento. Yo no estoy siguiendo día a día al partido. Veremos y no adelantemos opinión", indicó el exjefe de Estado sobre el posible candidato presidencial del Partido Morado para las elecciones de 2026.