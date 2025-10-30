Congreso: presentan denuncia constitucional contra expresidenta Dina Boluarte y dos exministros

Foto Infobae

El legislador Edwin Martínez presentó una Denuncia Constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, y los exministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Raúl Pérez-Reyes Espejo (Economía y Finanzas), por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

La acusación es por la aprobación de un decreto por parte de estos tres exfuncionarios que permitió se aprobara el texto del contrato de concesión para la construcción y explotación del Terminal Portuario de Matarani (Arequipa). El contrato original, suscrito con la empresa Internacional del Sur SA, tenía un plazo de 30 años y finalizaba en 2029.

EXTENSIÓN ILÍCITA

Martínez Talavera indica que la adenda es una "extensión ilícita" del contrato por un nuevo plazo de 30 años adicionales, Además, los exfuncionarios se valieron de sus atribuciones para evadir el "indispensable concurso público" para seleccionar a un nuevo concesionario, atentando directamente contra la libre competencia, informa Perú 21.

La denuncia constitucional busca que, de confirmarse las responsabilidades, los denunciados sean inhabilitados para el ejercicio de la función pública por un plazo de 10 años. Asimismo, solicitó que el Congreso remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que esta proceda con la acción penal correspondiente.